Ícone do jazz, Tony Bennett morre aos 96 anos

O cantor de jazz Tony Bennett teve sua morte confirmada por sua representante, Sylvia Weiner nesta sexta-feira (21). Ícone da música romântica americana, ele faria 97 anos no dia 3 de agosto.



Bennett foi diagnosticado com a doença de Alzheimer em 2016, mas continuou a se apresentar e gravar. A família do músico tornou o problema de saúde público apenas em fevereiro de 2021.

No entanto, Sylvia não especificou a causa da morte. Sua última aparição em público foi em agosto do ano passado, em uma apresentação com Lady Gaga, chamado de "One last time".

Bennett é conhecido por suas canções tradicionais da música romântica americana como "I Left My Heart In San Francisco", e ganhou admiradores que vão de Frank Sinatra a Lady Gaga. Ele lançou mais de 70 álbuns e ganhou mais de 19 prêmios Grammy.



