IDAMS comemora 7 anos de atuação em MS

O Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS) comemora seus 7 anos de existência, atuando na formação e atualização de profissionais do Direito, promovendo cursos, palestras e eventos.

Durante os sete anos de história, o IDAMS ganhou destaque na formação de políticas públicas, com foco na melhoria da gestão pública e a relação entre o poder público e o cidadão, além de ter tido papel na organização de debates e apresentação de propostas de aprimoramento da gestão administrativa em MS.

O IDAMS também se uniu à Escola Sul-Mato-Grossense de Direito (ESD), com o objetivo de implementar, em breve, cursos de pós-graduação e especialização em diversas áreas do Direito, incluindo o Direito Administrativo, oferecendo ainda aulas gratuitas para quem não têm condições financeiras de pagar.

Também foi destaque da atuação do Instituto a doação, em parceria com a Editora Fórum, de mais de 7 mil exemplares de livros especializados em Direito Público para universidades públicas e privadas do Estado.

O presidente do IDAMS, o advogado João Paulo Lacerda, destacou a importância do Instituto para Mato Grosso do Sul, além dos sete anos de atuação da instituição no Estado.

“Chegar aos sete anos do IDAMS é um marco que nos enche de orgulho, mas também de gratidão a todos que acreditaram neste projeto desde o início. O instituto foi criado com o objetivo de transformar o cenário do Direito Administrativo em Mato Grosso do Sul, e acredito que conseguimos cumprir essa missão com excelência. Ao longo desses anos, buscamos proporcionar uma formação de qualidade aos profissionais da área, além de influenciar diretamente as práticas administrativas e as políticas públicas do estado. Não podemos esquecer que, sem a colaboração de cada membro do IDAMS e de nossos parceiros, como a Escola Sul-Mato-Grossense de Direito e a Editora Fórum, não seria possível realizar tantas ações impactantes. Sempre digo que estamos apenas começando, e nosso compromisso com a educação e com o desenvolvimento do Direito Administrativo no estado continuará firme”, comentou.

