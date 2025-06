IDAMS fortalece parcerias estratégicas do Mato Grosso do Sul para o Brasil

Com uma rede de atuação que abrange desde Brasília, onde mantém interlocução constante com a Advocacia-Geral da União (AGU), ministérios e autarquias, até parcerias locais com o Governo do Estado, Tribunal de Contas (TCE-MS), Ministério Público (MPMS), prefeituras, universidades e outras entidades, o Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS), presidido pelo advogado João Paulo Lacerda, ampliou significativamente sua influência.

Durante visita recente a Brasília, o IDAMS consolida parceria com ministérios, autarquias, e instituições privadas de ensino jurídico, possibilitando um espaço técnico qualificado. Além disso, o Instituto participa ativamente de eventos voltados ao aperfeiçoamento da legislação e das práticas administrativas, contribuindo para debates sobre a modernização do Direito Administrativo, com destaque para temas como licitações, contratos públicos, integridade e governança.

“O IDAMS exerce hoje uma forte influência junto a órgãos públicos e entidades não só de Mato Grosso do Sul, mas também em âmbito nacional, contribuindo decisivamente para o aprimoramento das práticas administrativas e para a construção de uma gestão pública mais eficiente e ética”, destaca o presidente, João Paulo Lacerda.

Em Mato Grosso do Sul, o IDAMS mantém diálogo constante com diversas instituições, como o Governo do Estado, atuando na capacitação e orientação técnica de servidores públicos. Também possui parceria sólida com o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), fortalecida desde a gestão de Jerson Domingos, promovendo cursos, palestras e seminários para aprimorar o controle externo e a correta aplicação dos recursos públicos.

O diálogo e relação entre o Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS) e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul conta com o apoio do Procurador-Geral de Justiça, Romão Ávila Milhan Junior, membro do IDAMS, que celebra um ano à frente da Procuradoria-Geral.

Simultaneamente, o IDAMS atua junto a prefeituras e câmaras municipais na capacitação de servidores e na orientação sobre a correta aplicação das normas administrativas e financeiras, fortalecendo o desenvolvimento institucional local.

O IDAMS também se destaca no campo acadêmico, a entidade desenvolve uma importante política de doação de livros especializados, contemplando tanto órgãos públicos quanto estudantes. As publicações são encaminhadas a bibliotecas universitárias e centros de pesquisa, contribuindo para a democratização do conhecimento e para o fortalecimento da formação acadêmica em Mato Grosso do Sul e em outras localidades do país.

Além das ações locais, o IDAMS também se conecta com instituições e entidades de outros estados brasileiros e até de outros países, participando de redes e associações nacionais e internacionais dedicadas ao fortalecimento do Direito Administrativo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também