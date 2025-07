IDAMS levará protagonismo jurídico ao Maior Congresso de Direito Administrativo do País

O advogado e presidente do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS), João Paulo Lacerda, que também é conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA), será um dos participantes do painel que integra a programação do 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo.

Com o tema, “A dinâmica da organização administrativa revisitada: coordenação administrativa, delegações de competência e colaborações entre administrações públicas para o incremento da eficiência”, o painel faz parte do evento que marca os 50 anos do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA) e ocorrerá entre os dias 8 e 10 de outubro, em Belo Horizonte.

Reconhecido por sua atuação técnica e acadêmica, Lacerda levará ao congresso a experiência e as contribuições do IDAMS na construção de soluções jurídicas que promovem mais eficiência e racionalidade no serviço público. “O fortalecimento da coordenação entre os entes federativos, a correta utilização das delegações de competência e a cooperação entre órgãos são mecanismos fundamentais para garantir uma administração mais funcional e responsiva às demandas da sociedade”, destaca Lacerda.

Com ênfase em temas como governança compartilhada, redes intergovernamentais e modelos de gestão por colaboração, o painel pretende evidenciar como práticas administrativas inovadoras podem gerar melhores resultados e reduzir a fragmentação institucional — um dos gargalos da máquina pública brasileira.

A atuação do IDAMS, ao longo dos últimos anos, tem contribuído diretamente para o avanço do debate sobre o papel estratégico do Direito Administrativo na modernização do Estado. A presença da entidade no congresso reforça o protagonismo jurídico de Mato Grosso do Sul em discussões de alcance nacional.

