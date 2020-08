Identificado o policial branco que atirou em homem negro pelas costas nos EUA

Marcos Tenório, com informações da Agência Estado

Rusten Sheskey foi identificado como o autor que atirou várias vezes pelas costas de Jacob Blake em Kenosha, nos Estados Unidos. O policial é um veterano que trabalha há sete anos na força policial da cidade.

O policial branco foi identificado pelo procurador-geral de Wisconsin, Josh Kaul. O caso de violência policial contra negro provocou uma nova onda de protestos contra o racismo nos Estados Unidos.

Um vídeo gravado no momento da abordagem mostra o homem negro indo até seu carro, acompanhado de perto por dois policiais com armas em punho. Ao abrir a porta do veículo, Blake é atingido por sete disparos.

De acordo com Kaul, Sheskey é o policial que disparou contra Blake. Ele e os outros policiais envolvidos na ocorrência foram colocados em licença administrativa até que a investigação seja concluída.

O procurador-geral relatou que Blake tinhas uma faca “em sua posse”, escondida no carro, quando foi atingido pelos policiais. A faca foi encontrada no meio dos bancos dianteiros do carro pelos policiais.

