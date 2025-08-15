Menu
Menu Busca sexta, 15 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Idosa é indenizada em R$ 5 mil após ter nome negativado em fraude

A Justiça reconheceu que a consumidora nunca solicitou um cartão de crédito, contraindo uma suposta dívida de mais de R$ 4.500

15 agosto 2025 - 13h52Sarah Chaves

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul garantiu que uma idosa de 82 anos, moradora de Campo Grande, receba R$ 5 mil de indenização por danos morais após ser vítima de fraude na aquisição de um cartão de crédito vinculado a uma das maiores redes varejistas do país.

A Justiça reconheceu que a consumidora nunca solicitou o cartão e que a suposta dívida de R$ 4.522,68 era inexistente.

A decisão, inicialmente favorável em 1ª instância, foi contestada pela empresa, mas o Tribunal de Justiça manteve a sentença, determinando também a retirada da negativação do nome da idosa. Segundo o processo, há indícios de que uma fotografia tirada pela vendedora durante uma compra na loja tenha sido utilizada para viabilizar a fraude, já que a empresa não apresentou qualquer prova de solicitação ou assinatura da cliente.

Antes de acionar a Defensoria, a idosa tentou resolver o problema diretamente com a loja, sem sucesso. O caso contou com a atuação da defensora pública Valdirene Gaetani Faria, titular da 10ª Defensoria de Promoção e Defesa do Consumidor, e dos defensores Ilton Barreto da Motta e Luciano Montali, na 1ª instância, e Olga Lemos Cardoso de Marco, na 2ª instância.

 

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Geral
Contratação sem licitação do MPMS com empresa de tecnologia chega a R$ 3,6 milhões
Trechos da BR-163/MS terão obras e manutenção nesta sexta-feira
Geral
Trechos da BR-163/MS terão obras e manutenção nesta sexta-feira
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí perde mais uma tentativa de elevar salário para R$ 35 mil
Foto: Reprodução
Geral
JD1TV: Desgovernada, caminhonete atinge 10 carros estacionados em 'voo'
Filho e pai -
Justiça
Defesa pede exame de insanidade para homem que matou o pai na Capital
Reinaldo Azambuja durante agenda em Brasília -
Política
Resolução do PL não deve afetar apoio a Riedel, costurado em acordo por Reinaldo
Governador Eduardo Riedel
Geral
JD1TV: Riedel faz balanço de Missão na Ásia
Marcelo Moura Bluma -
Política
Marcelo Bluma recorre ao TRE-MS para evitar devolução de R$ 20 mil ao Tesouro
Foto: Divulgação
Cidade
Sem acordo, MP processa proprietário por degradação de córrego em Campo Grande
Governo Federal investe R$ 900 mil em bancos de leite de Mato Grosso do Sul
Cidade
Governo Federal investe R$ 900 mil em bancos de leite de Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
Polícia Federal esteve no condomínio de luxo do Damha
Polícia
JD1TV: Investigado pela PF, morador de condomínio de luxo 'desaparece'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
O espaço foi interditado pelas equipes
Polícia
JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande