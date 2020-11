Idoso com alzheimer lembra do seu cachorro desaparecido e chora

Um cachorrinho que atende pelo nome de Nick, sumiu na região do bairro Piratininga, em Campo Grande. Um idoso com Alzheimer está sentindo a falta dela.

O cachorrinho do seu Eliodoro que sofre de alzheimer, desapareceu e deixou a família desesperada. O animal é o companheiro do seu Eliodoro que tem sofrido muito com a ausência de Nick.

Camila Cristina, neta do seo Eliodoro disse "meu avô tem 94 anos, ele tem alzheimer a minha mãe decidiu não comentar com ele sobre isso, porque às vezes ele tem crises de choro quando lembra dos cachorrinhos dele de quando ele era novo. E aí ele começa a chorar”, relata.

Nick tem pelagem marrom, pequeno porte, tem o rabinho redondinho, pois não foi cortado. Nick é castrado. Quem tiver qualquer informação, entrar em contato através do número (67) 9231-5927

