Idoso em estado grave, morre dentro de ambulância a caminho de hospital

Agnelo Antônio de Almeida Filho, de 62 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (4) quando estava sendo encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande. Ele havia sofrido um acidente de trânsito, em Corumbá, que fica a 444 km de capital.

A vítima sofreu um acidente nesta terça (3) e foi socorrido e encaminhado para o hospital da cidade. Mas, devido ao seu estado de saúde grave, ele teria sido transferido para a capital. Quando Agnelo estava no trajeto vindo para Campo Grande, acabou morrendo no meio do caminho, quando estava passando por Aquidauana.

O médico da ambulância entrou em contato com a Polícia Civil de Aquidauana para saber o que deveria fazer, sendo orientado a voltar com o corpo de Agnelo para Corumbá. De acordo com informações, um teste feito ainda no hospital de Corumbá teria testado positivo para coronavírus. Não há informações sobre como aconteceu o acidente.

