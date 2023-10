Idoso tem mal súbito e morre em calçada da Euler de Azevedo

O engenheiro eletricista Angelo Hidelbrando Vieira Filho, de 66 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (26) na Avenida Euler de Azevedo, próximo ao cruzamento da Rua Terlice Maria, no bairro Vila Manoel Taveira, em Campo Grande, após ter um súbito enquanto andava pela região.

O idoso, morador da região do São Francisco, estava passeando quando, segundo testemunhas, teve um mal súbito, se agachou e teve um infarto. Ele tinha diabetes, hipertensão e fazia tratamento para um câncer na próstata.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e chegou a tentar ressuscitar o idoso, porém, não obteve sucesso e Angelo morreu no local. A Polícia Militar também foi acionada para acompanhar o caso.

A irmã do idoso estava no local e aguardou a retirada do corpo pelo serviço funerário.

Deixe seu Comentário

Leia Também