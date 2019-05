IEL vai certificar 44 novas empresas em MS

Saiba Mais Geral IEL e Sesi fazem parceria para atender empresa

Com mais de R$ 1,1 bilhão em negócios movimentados e centenas de micro e pequenas empresas qualificadas para fornecer e prestar serviços, o Programa de Qualificação de Fornecedores (PQF) do IEL vai entregar, na próxima quinta-feira (30), os certificados de mais uma etapa de conclusão do programa, em uma cerimônia a ser realizada a partir das 19 horas, no auditório do Sesi de Três Lagoas.

O certificado atesta a capacidade das empresas que participaram de fornecer produtos e prestar serviços de acordo com as demandas e necessidades das empresas-âncora do PQF, a Suzano e a Bemis, além das prefeituras de Campo Grande, Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo, bem como Sebrae/MS como parceiro executor.

Neste ano, serão certificadas 44 empresas de diferentes segmentos de atuação, que vão de alimentação à serviços hospitalares, passando por manutenção industrial a fornecimento de mudas. “A cerimônia de certificação representa o resultado de um ano de trabalho com as empresas, e reforça o trabalho do IEL na área de gestão empresarial junto às participantes do programa. Ao mesmo tempo, há uma comemoração muito bonita e gratificante por parte destas empresas, que atingem outro patamar de gestão e eficiência no momento de chegar até o cliente”, afirmou o superintendente do IEL, José Fernando do Amaral.

O PQF começou a ser oferecido pelo IEL de Mato Grosso do Sul em 2008, inicialmente em Três Lagoas e, desde então, já atendeu 398 empresas fornecedoras para atender as empresas âncoras. Destas, 279 já receberam os certificados, movimentando mais de R$ 1,15 bilhão em negócios entre as fornecedoras e âncoras.

As empresas fornecedoras que obtiveram aprovação no processo de certificação durante as auditorias realizadas – índice que chega a 97% das participantes – são as que receberão um Certificado de Fornecedor Qualificado durante a cerimônia desta quinta-feira.

Confira abaixo a relação de empresas que serão certificadas:

1. Terra Flora

2. Canteen Cantinas

3. Varejão das Baterias

4. Fibra Conectividade

5. Juliano Ar Condicionado

6. JFI Silvicultura LTDA

7. Komatsu Forest

8. L E Vulcanização

9. LF Soares Capacitação Profissional

10. CADI Medicina Nuclear

11. N4 Montagem Industrial

12. Rabôni Transportes

13. Hospital Auxiliadora

14. I9 Assessoria Contábil

15. SOS Máquinas

16. Bureau Próximo Serviços e Engenharia

17. Lavanderia Walter Clean

18. Alumix Esquadrias Metalicas

19. Gráfica Pontual

20. Guatós

21. Supermercado Costa

22. Padrão Energia

23. Funcional Terceirização

24. RU Uniformes

25. Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos

26. Parcetec Florestal

27. Combate

28. Estima Engenharia

29. Evoluir RH Treinamento e Consultoria Empresarial

30. Foco Hotelaria

31. Reciclagem Alvorada

32. Restaurante Fogão de Lenha

33. Druds Express Hotel

34. Limpidoz Prestadora de Serviços

35. Artifrio Ar Condicionado

36. Cazzado Comunicação Visual

37. RKM Máquinas

38. Califórnia Transportes

39. Multidrogas Ribas do Rio Pardo

40. Delb Madeiras

41. Pedreira Ita Renda

42. Elite Papelaria

43. Bim Convêniencia

44. Maktub Festas e Eventos

Saiba Mais Geral IEL e Sesi fazem parceria para atender empresa

Deixe seu Comentário

Leia Também