IFMS abre vagas em concursos para docentes e técnicos

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), oferta 78 vagas para cargos de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, e de Técnico-Administrativo em Educação, em diversas áreas. As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto AOCP , até 10 de abril, com pagamento até o dia seguinte.

O candidato poderá efetuar inscrição para mais de um cargo, desde que a prova objetiva seja realizada em períodos distintos, devendo observar os períodos de aplicação da prova (manhã e tarde) estabelecidos nos editais.

A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais, exceto para a vaga de médico, de 20 horas por semana. Os requisitos e atribuições dos cargos estão dispostos em cada edital. Há reserva de vagas para pretos, pardos e pessoas com deficiência.

A prova objetiva dos dois concursos será aplicada nas cidades de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, ou também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação dos municípios.

Cadastrados no CadÚnico e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa de inscrição até 20 de março, conforme os procedimentos descritos nos editais. Todos os documentos, inclusive os editais retificadores, estão publicados no site do Instituto AOCP, organizador dos certames:

Edital 20/2025 | Professor

Vagas: 17, para diversas áreas

Taxa de inscrição: R$150

Seleção: provas Objetiva, Desempenho Didático e de Títulos

Edital 19/2025 | Técnico-administrativo

Vagas: 61, para diversas áreas

Taxa de inscrição: R$80, R$100 ou R$110 (dependendo do cargo)

Seleção: prova Objetiva (Língua Portuguesa, Informática Básica, Legislação e Conhecimentos Específicos)

Quadros de Vagas

PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO Cargo Formação exigida Vagas Design Gráfico Graduação em Tecnologia em Jogos Digitais; Tecnologia em Design de Animação; Bacharelado em Design de Animação; Tecnologia em Design Gráfico; Bacharelado em Design Gráfico; Tecnologia em Desing; Bacharelado em Design; Tecnologia em Mídias Sociais Digitais; Bacharelado em Publicidade e Propaganda; Tecnologia em Produção Multimídia; Tecnologia em Produção Publicitária; Bacharelado em Sistemas e Mídias Digitais 1 Biologia Graduação em Ciências Biológicas 1 Ciências Agrárias/ Zootecnia Graduação em Zootecnia; ou Graduação em Engenharia Agronômica; ou Medicina Veterinária 1 Edificações Engenharia Civil; ou Tecnologia em Construção Civil; ou Tecnologia em Material De Construção; ou Tecnologia em Construção de Edifícios 1 Educação Física Graduação em Educação Física 1 Elétrica/Automação Graduação em Engenharia Elétrica; ou Graduação em Engenharia de Controle e Automação; ou Graduação em Engenharia Mecatrônica; ou Graduação em Engenharia Eletrônica; ou Tecnologia em Automação Industrial; ou Tecnologia em Eletrônica Industrial; ou Tecnologia em Eletrotécnica Industrial; ou Tecnologia em Mecatrônica; ou Tecnologia em Mecatrônica Industrial; ou Tecnologia em Eletromecânica 1 Filosofia Graduação em Filosofia 2 Física Graduação em Física 1 História Graduação em História 2 Informática/ Desenvolvimento Web Graduação em Ciência da Computação ou em Análise de Sistemas ou em Engenharia da Computação ou em Gestão da Tecnologia da Informação ou em Sistemas para Internet ou em Sistemas de Informação ou em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Licenciatura em Ciência da Computação ou área equivalente 1 Português/Inglês Graduação em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa 3 Português/Português Graduação em Letras com habilitação em Língua Portuguesa 1 Química Graduação em Química 1 TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO NÍVEL C Assistente de Alunos Ensino Médio completo 4 NÍVEL D Assistente em Administração Ensino Médio completo 18 Técnico de Laboratório - Agropecuária Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio completo com curso técnico em Agropecuária ou técnico Agrícola ou técnico em Agricultura ou técnico em Agroecologia 1 Técnico de Laboratório - Biologia Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio completo com curso técnico em Biologia ou Biotecnologia 2 Técnico de Laboratório - Biologia/Física/Química Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio completo com Curso Técnico em Biologia ou Física ou Química ou Biotecnologia 1 Técnico de Laboratório - Edificações Ensino Médio Profissionalizante na área ou Ensino Médio completo com Curso Técnico na área de Edificações, com registro no Conselho de Classe competente 1 Técnico de Laboratório - Informática Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio completo e Curso Técnico na área de Informática 10 Técnico de Tecnologia da Informação Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio e Curso Técnico na área de Informática ou em Eletrônica com ênfase em Sistemas Computacionais 13 Técnico em Agropecuária Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio completo com curso técnico em Agricultura ou Agropecuária e Registro profissional no Conselho de Classe competente 1 Técnico em Contabilidade Ensino Médio Profissionalizante ou Médio completo com Curso Técnico em Contabilidade, com registro no Conselho de Classe competente 2 NÍVEL E Analista de Tecnologia da Informação Curso Superior, em nível de Graduação, na área de Computação reconhecido pelo Ministério da Educação 2 Enfermeiro Curso Superior em Enfermagem reconhecido pelo Ministério da Educação e registro profissional no Conselho Regional de Enfermagem 1 Médico/Médico do Trabalho Curso Superior em Medicina reconhecido pelo Ministério da Educação com Título de Especialista em Medicina do Trabalho reconhecido pela Associação Médica Brasileira ou Residência Médica em Medicina do Trabalho, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, com registro no Conselho Regional de Medicina 1 Nutricionista Curso Superior em Nutrição reconhecido pelo Ministério da Educação e Registro Profissional no Conselho de Classe competente 1 Técnico em Assuntos Educacionais Curso Superior em Pedagogia ou Licenciaturas reconhecidas pelo Ministério da Educação 1 Tecnólogo em Gestão Pública Curso Superior em Administração, Administração Pública ou Tecnologia em Gestão Pública reconhecido pelo Ministério da Educação e registro profissional no Conselho de Classe competente 2



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também