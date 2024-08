IFMS convoca candidatos para matrículas em cursos de graduação

Está publicada na Central de Seleção do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) a convocação para a matrícula e manifestação de interesse nas vagas remanescentes dos cursos de graduação ofertados em Aquidauana, Campo Grande e Três Lagoas, com início das aulas no segundo semestre letivo

Os 'Aptos à Matrícula' devem fazer a solicitação de matrícula até 21 de agosto, no Sistema de Matrículas do IFMS. O prazo é o mesmo para os candidatos em 'Lista de Espera' manifestarem interesse na vaga, também de forma on-line.

A matrícula definitiva está condicionada à existência de vagas e ao cumprimento de todos os requisitos legais.

Para aqueles que não têm acesso à internet ou computador, o IFMS disponibiliza equipamentos na Central de Relacionamento (Cerel) dos campi, onde é possível fazer a matrícula presencialmente, mediante agendamento. Confira os endereços e horários de atendimento de cada campus.

Foram abertas vagas são para os cursos de Engenharia Civil, Redes de Computadores e Sistema para Internet (Aquidauana); Sistema para Internet (Campo Grande); e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Automação Industrial, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia de Computação (Três Lagoas).

A seleção dos inscritos foi feita com base na nota total mais alta alcançada pelo candidato nas edições de 2014 a 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Matrícula On-line

O candidato deve criar um login no sistema, utilizando o Cadastro de Pessoa Física (CPF), a data de nascimento e o e-mail cadastrado na Central de Seleção. O acesso também pode ser feito pelo Gov.br .

Após o login, é preciso preencher o Questionário Socioeconômico, pré-requisito para a solicitação de matrícula e clicar em 'Solicitar Matrícula' ou 'Manifestar Interesse' e enviar a documentação necessária, que inclui CPF, documento oficial de identificação com foto, comprovante de regularidade com o Serviço Militar (para homens) e uma foto recente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também