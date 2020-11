IFMS abre edição da Semana do Meio Ambiente nesta quarta

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abre nesta quarta-feira (11), a edição 2020 da Semana do Meio Ambiente. O evento será realizado de forma virtual, com uma série de atividades que abrangem a temática ambiental.

A programação completa está disponível na página da Semana , e inclui palestras, mesas-redondas, oficinas e minicursos. Os interessados devem fazer o cadastro na página do evento e a inscrição para as atividades que pretendem participar. Diariamente, o cadastrado receberá um e-mail com as atividades previstas e os respectivos links de acesso, que estarão disponibilizados também na “área do inscrito”.

A página do evento traz ainda uma seção com programação livre. São atividades que não necessitam de inscrição prévia para participação, bastando o interessado acessar o conteúdo disponibilizado.

O evento é organizado pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e por nove campi da instituição: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

Programação

A abertura do evento será realizada a partir das 8h, com apresentações culturais, seguidas da participação do líder indígena, ambientalista e escritor Ailton Krenak. A programação segue com palestras sobre combate a incêndios, comunicação socioambiental, gestão de recursos hídricos, entre outros temas.

Quinta-feira (12) - Serão debatidos assuntos como agroecologia, produção orgânica, saneamento ambiental e políticas públicas ambientais. Os minicursos abordam diversos temas, como as Plantas Alimentícias Não-Convencionais (PANCs).

Sexta-feira (13) - Programação prevê temas transversais alinhados à questão ambiental, dentre os quais visão computacional, fotografia, consumo consciente, biosemiótica, entre outros.

Semana do Meio Ambiente

É um evento promovido anualmente pelo IFMS, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. Esta edição, em virtude da pandemia, foi adiada para novembro, sendo realizada de forma paralela ao Festival de Arte e Cultura do IFMS.

Este ano, oito campus foram contemplados pelo edital de fomento: Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Jardim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas e Nova Andradina, que após a divulgação do resultado final decidiu não realizar o evento. Cada uma das sete unidades participantes recebeu o valor de R$ 2 mil para o custeio das atividades propostas.

