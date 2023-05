IFMS oferece vagas em qualificação profissional a distância em 8 municípios

Terminam no próximo dia 11 de junho as inscrições do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), para preencher 1.645 vagas em cursos de qualificação profissional a distância de Espanhol Básico, Inglês Básico, Operador de Computador e Vendedor.

Os cursos terão polos presenciais em 8 cidades onde o IFMS possui campus, sendo em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, além de 6 municípios em que não há unidades da instituição (Amambai, Antônio João, Costa Rica, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo e Sonora).

Nesses casos, a coordenação do curso será feita pelo campus mais próximo. Alguns cursos preveem encontros semanais presenciais no polo em que o estudante estiver matriculado.

As inscrições deverão ser feitas pela Página do Candidato da Central de Seleção. Os inscritos serão selecionados e classificados por sorteio eletrônico, a ser realizado no dia 16 de junho. Os candidatos aprovados e convocados para os cursos de línguas deverão realizar prova de nivelamento entre 26 e 28 de janeiro.

O resultado da prova será divulgado no dia 30 do mesmo mês. As matrículas da primeira chamada deverão ser feitas entre os dias 3 e 7 de julho. Caso haja vagas disponíveis, uma nova chamada será feita no dia 13. O início das aulas está previsto para o período entre 31 de julho e 5 de agosto, dependendo do curso. Dúvidas sobre o edital devem ser enviadas ao e-mail [email protected].

