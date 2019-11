II Ciclo de palestras do Plano Diretor ocorrerá na Câmara

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A título de proporcionar conhecimento à população campo-grandense, a Câmara Municipal irá realizar o II Ciclo de Palestras – Plano Diretor – Mobilidade e Acessibilidade no dia 13 de novembro.

O Plano Diretor é uma lei municipal que conta com um conjunto de diretrizes, estratégias e medidas para o crescimento e desenvolvimento em todos os aspectos da cidade.

A programação é para prefeitos, vereadores, secretários municipais, conselhos e entidades de classe, profissionais relacionados à atividade, veículos de mídias, entidades de terceiro setor, universitários e representantes da Sociedade Civil Organizada.

Para participar os interessados devem se inscrever gratuitamente no site da Câmara. A programação terá início às 8h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com a abertura e composição da mesa.

O evento contará com os palestrantes Luiz Antonio Cortez falando sobre desenvolvimento urbano, com o secretário João Rezende palestrando sobre o transporte coletivo, Roberto Ainbinder falará sobre mobilidade e acessibilidade.

Já Nazareno Stanislau falará sobre mobilidade urbana sustentável, meio ambiente social e a palestrante Andrea Luiza Torres discorrerá com o tema desafios na aplicação da mobilidade urbana.

Para maiores informações sobre toda a programação é só entrar em contato com a Escola do Legislativo no 67 3316 1658.

