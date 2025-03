III Jornada de Pesquisa e Tecnologias acontece em marÃ§o no Bioparque

Para comemorar seu terceiro aniversário no dia 28 de março, o Bioparque Pantanal irá realizar a III Jornada de Pesquisa e Tecnologias, entre os dias 26 e 28 de março de 2025.

Com o tema "Conservação em Tempos de Crise Climática", o evento tem como objetivo integrar profissionais e instituições parceiras do meio científico, além de promover o intercâmbio de conhecimento em diversas áreas, como pesquisa, conservação, inovação, educação ambiental e valorização da biodiversidade pantaneira e brasileira.

A jornada também contará com espaço para a apresentação de trabalhos e avanços tecnológicos de projetos de pesquisa desenvolvidos por colaboradores, pesquisadores e instituições científicas e tecnológicas. Diversas áreas do conhecimento estarão representadas, oferecendo uma visão abrangente sobre os desafios e soluções para a conservação ambiental no contexto da crise climática.

A programação do evento inclui uma série de atividades voltadas ao conhecimento e à troca de experiências, como palestras, minicursos, painéis temáticos e exposições científicas. Esses momentos proporcionarão aos participantes um ambiente único de aprendizado e reflexão sobre os impactos das mudanças climáticas e a importância da preservação da biodiversidade.

Conforme explica a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, a realização da jornada reafirma o compromisso da instituição com a ciência e a pesquisa: "Trabalhamos para que o local se consolide como um polo de referência para a pesquisa e a conservação da biodiversidade, tanto a nível nacional quanto internacional. O evento, que é gratuito, promete atrair pesquisadores, profissionais e entusiastas da ciência e do meio ambiente".

As inscrições para participar do evento podem ser realizadas através do link. Confira a programação abaixo:

