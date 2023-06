Ilumina Pantanal completa dois anos com cerca de 3 mil unidades atendidas

Com dois anos desde o início do projeto, o Ilumina Pantanal já conta com cerca de 3 mil unidades consumidoras beneficiadas pelo programa, leva energia elétrica, por fonte renovável, aos locais mais remotos do Pantanal sul-mato-grossense.

Em 2021, no início do projeto, 2.090 famílias foram atendidas pelo programa, e hoje são exatas 2.826 famílias beneficiadas, com investimento total de R$ 210 milhões.

“Nós estimamos que, nesses dois anos, foi possível impactar a vida de 8 a 9 mil pessoas. São pessoas que não conheciam água gelada, não conheciam o conforto de dormir com um ventilador, não conheciam energia elétrica em si”, ressaltou o engenheiro especialista da Energisa MS, Héber Selvo.

Além de levar eletricidade e garantir uma melhora na qualidade de vida dos beneficiados, Selvo destaca que o projeto possibilitou a manutenção da cultura pantaneira. “Várias comunidades haviam se desmobilizado no Pantanal pela dificuldade de permanecer naquele local e pela busca de melhores condições de moradia. O Programa reativou algumas comunidades, a gente vê agora um retorno do pantaneiro à sua origem”, explicou.

