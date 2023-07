Impacto cultural de Barbie atravessa gerações e faz colecionadores na Capital

Inspirando diversas pessoas desde a infância e agora prometendo levar milhões aos cinemas com seu próprio filme, Barbie acumula fãs em todos os lugares e para algumas pessoas, preferência pela boneca mais famosa do mundo não ficou no passado.



A empresária Selma de Oliveira Martins de 38 anos já acumula 70 exemplares em sua coleção, e conta que o amor pela boneca vem desde pequena. "Minha família não tinha muitas condições de comprar uma Barbie de verdade, então nós só ganhávamos no Natal. Sempre gostei dos filmes da Barbie e desenhos, era um sonho para mim ter uma boneca Barbie e nem brincava com ela, para não danificar eu guardava, eu me espelhava nela queria ser igual a ela", conta.

Colecionadora Selma de Oliveira Martins

"Em 2022 comecei a colecionar, quando fui no escritório de um amigo fazer um projeto me deparei com um pequeno mundo encantado de colecionáveis", Selma conta que assim comoçou comprando uma boneca da Mulher Maravilha e hoje além das bonecas das princesas da Disney também tem dezenas da Barbie.

"São as mais perfeitas que existem é a número 1 para mim, e hoje elas tem representatividade gerando impacto positivo na sociedade, temos a Barbie profissões, as Barbies negras, cadeirante, albina a Barbie careca e até a mais gordinha", detalha que até hoje a boneca da Mattel a inspira no trabalho, já que além de colecionar ela vende em sua loja, @SelmaColletions , no Shopping Campo Grande

E claro, a empresária já tem data para asistir ao filme, e garante presença no cinema.

Quem também não esqueceu do impacto da boneca e começou a fazer uma coleção assim que recebeu o primeiro salário foi Mayck Gonçalves Vezaro de 25 anos, que depois de adulto realizou o sonho de infância.

Mayck Gonçalvez Vezaro comprou a primeira

Barbie ao receber o primeiro salário





"Barbie estava em todos os lugares, sempre tive convivência com primas que tinham as bonecas, e sempre achei as roupas da Barbie muito incríveis. Quando eu era pequeno não tinha acesso, pois era visto como coisa de menina, mas quando eu visitava as primas, me encatava muito, principalmente o cabelo, poder trocar as roupas das bonecas, sempre foi muito inspirador pra mim, e tinha Barbie sereia, a grávida, de todo jeito, eu também gostava dos desenhos, pois em cada um, ela era diferente", pontou.

Mayck destaca que a boneca nos últimos anos é sinônimo de representatividade. "Na cabeça da criança da aquele estalo, poxa posso ser o que eu quiser. Quando eu entrei na Americanas e comprei a Barbie pela primeira vez depois de adulto, foi uma sensação de liberdade, não só pela boneca, e sim o que representa", declarou.



"Comecei a colecionar depois de adulto, depois que recebi meu salário a primeira coisa que eu fiz foi ir la e comprar uma Barbie, era uma coisa que sempre queria ter e nunca podia, eu paguei R$ 20 reais na primeira boneca e tenho até hoje".

Mayck ainda adianta que já esta arrastando os amigos para todos irem juntos de rosa asssitirem ao filme da boneca que estreia dia 20 de julho nos cinemas.

Adriele Bocalan, psicóloga e influencer



Já que o assunto é Barbie, que virou a representação da cor rosa, uma moradora de Alcinópolis, a psicóloga e influencer, Adriele Bocalan, famosa por ter a casa e o fusca rosa, conta que o amor pela cor começou desde que podia escolher as roupas quando pequena.

Mas ela começou a "deixar tudo rosa" em 2017. "Eu comprei um liquidificador, depois a batedeira, edição limitada, depois fui comprando as coisas, encontrei lojas pelo Instagram que vendia coisas na cor rosa, pintei meu armário, em 2017 foi minha cozinha que ficou rosa primeiro, depois foi quarto e banheiro, minha casa toda é mesclada entre o rosa e o branco".

Ela ainda conta que o marido é o maior apoiador de quem ganhou Gertrude, "a fusca rosa" em 2021. "Ele entra na onda, incentiva, apoia, faz parte dos projetos, grava vídeos. O rosa é meu estilo de vida, faz parte da minha personalidade, faz parte do meu dia a dia, quando não estou de rosa as pessoas questionam, apesar de não usar todo dia, quando não estou de rosa as pessoas falam a 'prefiro você de rosa', o rosa é associado a minha imagem, é um estilo de vida e faz parte da minha personalidade", comentou.

Com o lançamento de Barbie o filme, Adriele diz que agora o mundo parece ser todo dela, "Barbie fez parte da minha infância e da minha adolescência, tive movéis da Barbie, tive casa da Barbie, estou no mundo do rosa, sempre foi uma referencia pra mim", contou a influencer que já foi chamada de Barbie da vida real.

E apesar de morar a 300km de um cinema, Adriele diz que vai coma família aos cinemas com a estreia do filme da bonca mais famosa do mundo. "E vamos a caráter com certeza".







