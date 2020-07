“Imagem de Jesus” é encontrada em tronco de árvore podado no interior

Um desenho que apareceu no tronco e em vários pedaços de uma árvore da espécie salgueiro, após uma poda, em Itaquiraí intrigou os operários responsáveis pelo serviço. Alguns deles viram na figura a “imagem de Jesus Cristo”.

O desenho foi descoberto na tarde da última quinta-feira (9), pelo diretor de obras da cidade, Odimar Souza. Ele coordenava a poda de algumas árvores para a pavimentação de uma avenida.

Souza, diz que durante a poda do salgueiro, os operários que faziam o trabalho vislumbram no buraco que era aberto na árvore uma figura semelhante a uma borboleta. Logo em seguida, a corrente da motosserra, que era nova, quebrou. Houve a troca da corrente e quando o corte foi concluído, nos tocos que sobraram da poda e em um pedaço do tronco que restou, estava o desenho que intrigou a todos.

“Quando o tronco caiu me deparei com essa imagem. No outros treoncos da para ver que não tem, apenas nesse existe a semelhança com a imagem de Cristo", diz no vídeo publicado em suas redes.

Ele levou uma parte do tronco para casa e fez uma postagem sobre o assunto, que teve grande repercussão nas redes sociais.

A estudante Ana Paula Carvalho Batista também postou as fotos que teve acesso em suas redes sócias. Ela diz: “Ele Vive!!!”. Publicação gerou comentários de pessoas que acredita que a imagem possa ser um milagre e de outras que dizem ser normal aconteceu isso em tronco de árvores quando podadas.

