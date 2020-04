Imagens fortes: Vídeo mostra homens torturando capivara antes de matar

Um vídeo que começou a circular pelas redes sociais no sábado (11), mostra três homens, batendo e torturando capivaras antes de matá-las.



As cenas de maus-tratos causaram revolta nos internautas e pedidos para que fosse acionado as autoridades. A publicação já possui mais de 30 mil compartilhamentos.



Até o momento os autores não foram identificados, e o motivo do crime aparentemente foi para expor a crueldade nas redes sociais.



Assista ao vídeo feito pelos autores:

Deixe seu Comentário

Leia Também