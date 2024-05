IMPCG convoca aposentados e pensionistas para recadastramento em Campo Grande

A prefeitura de Campo Grande lançou uma convocação para recadastramento de mais de 100 aposentados e pensionistas do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) no Diário Oficial, nesta sexta-feira, 3.

O chamamento é direcionado aos aposentados e pensionistas que não compareceram ao IMPCG no mês de aniversário (abril/2024) para o recadastramento anual.

Os afetados devem comparecer à sede do IMPCG, localizada na Rua Tv. Píres de Matos, 50, no prazo improrrogável de 30 dias. Caso não compareçam no prazo determinado, o pagamento dos proventos será bloqueado até a efetivação do recadastramento, de acordo com a legislação vigente.

Para verificar a lista com os nomes dos aposentados e pensionistas convocados, basta clicar no link e ir para a página 6.

