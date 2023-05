Imposto de Renda: de forma gratuita, acadêmicos tiram dúvidas na Capital

Acadêmicos e professores do curso de Ciências Contábeis da Estácio Campo Grande, estão oferecendo atendimento gratuito para quem deseja tirar dúvidas sobre o Imposto de Renda 2023. A assistência acontece a partir desta terça-feira (2) e segue até sexta-feira (5), das 10h às 19h, no Shopping Norte Sul.

O serviço é gratuito e destinado a pessoas jurídicas (MEI) que tiveram ganhos de até R$ 81 mil em 2022, e pessoas físicas até R$ 40 mil. Para ser atendido, é necessário levar documentos pessoais, documentos que comprovam rendimentos, dos dependentes e despesas ou gastos que possam ser informados na declaração.

Neste ano, os contribuintes que receberam rendimentos superiores a R$ 28.559,70 no ano de 2022 são obrigados a declarar. Além disso, deve acertar as contas com a Receita Federal o contribuinte que recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil.

