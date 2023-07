Incêndio atinge apartamento em que Maísa Silva estava na Zona Norte do Recife

Um incêndio atingiu um apartamento no 26º andar de um edifício na Rua Irmã Lúcia, na Zona Norte do Recife. De acordo com moradores do prédio, a atriz e apresentadora Maísa Silva estava no apartamento. A equipe da TV Globo registrou a atriz, aparentemente sem ferimentos, chorando na frente do edifício.

Sete pessoas estavam no local quando as chamas tiveram início, por volta das 10h. Três amigas, dentre as quais Maísa, conseguiram sair do imóvel. Uma babá retirou um dos filhos dos proprietários do apartamento, que é um jovem com deficiência, carregando ele no colo.

Outros dois jovens permaneceram dentro do apartamento aguardando a liberação dos bombeiros para sair de um dos quartos, já que havia fogo e fumaça na sala, por onde eles teriam que passar.

Por volta das 11h30, os dois foram resgatados pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Uma delas foi para um hospital particular na Zona Norte da cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, havia muita chama no imóvel, e a equipe teve, inclusive, dificuldade de controlar o fogo.

Ainda de acordo com a equipe, os dois jovens que ficaram presos no apartamento estavam bem quando foram resgatados, mas, por uma questão de verificação de segurança, os dois foram encaminhados para hospitais.

"Tentaram se proteger no último cômodo, no quarto mais afastado das chamas. E isso aí ajudou. Eles foram entregues à equipe do Samu conscientes, acordados", afirmou o representante dos bombeiros.

Vídeos enviados para o WhatsApp da TV Globo mostram muita fumaça saindo pela varanda do apartamento, que está com vidros do guarda corpo quebrados. Moradores de outras áreas da cidade também conseguiam ver o fogo.

Nas redes sociais, Maísa Silva postou fotos em uma festa no bairro do Recife e com amigas na cidade horas antes.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também