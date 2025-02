Incêndio atinge cenários da próxima novela 'Dona de Mim' da Globo; assista

Incêndio atinge a cidade cenográfica da próxima novela das 19h da TV Globo, "Dona de mim", nesta terça-feira (18). Os estúdios da emissora ficam na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que cerca de 40 militares de sete unidades estão atuando na ocorrência, com o apoio de 13 viaturas e drones equipados com câmeras térmicas. As informações foram divulgadas no início desta tarde.

Já a assessoria da TV Globo comunicou que não havia gravações no local no momento do incidente e que não há registro de feridos, felizmente, apenas danos materiais.

Ainda não há informações do que teria causado o incêndio. Veja abaixo um vídeo do incêndio na cidade cenográfica da novela "Dona de mim":

Com informações do portal O Globo

