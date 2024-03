Incêndio atinge prédio em construção em Recife e assusta moradores da região

Um incêndio atingiu um prédio em construção no bairro da Torre, zona oeste do Recife, na noite dessa quinta-feira (28). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, não houve vítimas.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o incêndio de grandes proporções. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h05min da noite de ontem. Inicialmente, foram enviadas quatro viaturas ao local: duas de combate a incêndio, uma plataforma e uma de comando operacional.

Por questão de segurança, a Neoenergia, concessionária de energia que atende a região, informou que desligou preventivamente a rede elétrica nas imediações do edifício. “Equipes da distribuidora permaneceram na localidade auxiliando os trabalhos do Corpo de Bombeiros. O serviço na área foi imediatamente restabelecido assim que houve condições segura para a população”, informou a empresa.

O prefeito do Recife, João Campos, disse que acionou o COP (Centro de Operações do Recife) para monitorar os efeitos causados pelo incêndio. “Nossas equipes, incluindo a Defesa Civil, atuam dando suporte aos Bombeiros para bloquear o acesso às ruas e áreas próximas do local. Seguirei acompanhando essa situação daqui da Prefeitura do Recife, junto com os coordenadores das equipes que estão atuando”, disse o prefeito nas redes sociais.

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, também se manifestou dizendo que todas as forças operativas do estado, através do Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e Defesa Civil, atuaram no combate ao incêndio, para garantir a vida da população da localidade. “Sigo acompanhando todos os desdobramentos junto com a equipe do Governo de Pernambuco para assegurar a segurança de todos”, informou.

MOTIVO DO INCÊNDIO

Um curto-circuito pode ter causado o incêndio de grandes proporções que atingiu o prédio em construção no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife, na noite de ontem (28). A informação foi divulgada pelo secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho.

Por causa dos riscos, o Corpo de Bombeiros isolou um perímetro de cerca de 300 metros ao redor do Edifício Botanik, e moradores e comerciantes tiveram que deixar os imóveis. Não havia, na manhã de hoje (29), um balanço da quantidade de pessoas que tiveram que desocupar os locais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também