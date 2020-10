Incêndio no Parque Estadual das Várzeas está sendo monitorado

Na manhã desta quinta-feira uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Navirai, esteve no Parque Estadual das Várzeas no Rio Ivinhema, região de Navirai.justamente com o Gestor do Parque para vistoriar a situação e verificar a possibilidade de combate ao incêndio.

A equipe constatou que o fogo está confinado em uma única Ilha rodeada por lagos, Rio Ivinhema e rio Paraná, sendo que está queimando em cima de um brejo, sendo possível que se extingue sozinho.

Segundo informações, o local é de acesso extremamente difícil, ficando há 1h30 de carro, mais 30 minutos de embarcação pelo Rio Paraná, até chegar na ilha, onde o fogo começou.

Hoje não foi possível acessar o ponto exato, devido a dificuldade do terreno, mas o gestor e os guardas do parque permanecerão vigilantes e monitorando a situação.

Caso seja necessário, o Gestor do Parque entrará em contato e o Corpo de Bombeiros Militar montará uma força tarefa para o combate.

Por enquanto a situação está sob controle.

