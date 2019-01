Incógnita, Zara não sabe se fecha ou abre

Saiba Mais Oportunidade Shopping Bosque dos Ipês oferece 20 vagas de emprego em diversas áreas

Após notícias de que a loja Zara fecharia uma unidade localizada no shopping Bosque dos Ipês em Campo Grande, boatos de que a unidade não vai mais fechar deixaram dúvidas em alguns clientes que utilizam grupos de vendas no whatsapp e facebook.

A unidade que é uma das maiores redes de moda feminina do país, abriu em 2013 na capital e após cinco anos, o encerramento previsto para o dia 31 de janeiro de 2019, foi comentado de maneira extra-oficial.

Algumas mulheres realizaram publicações em grupos de vendas no aplicativo de mensagens whatsapp onde aguardavam queima de estoque devido ao suposto fechamento da unidade. Mas, como surgiram de que a loja não vai ser mais fechada, as mesmas usuárias dos grupos reclamaram que a notícia teria sido vazada pela própria loja, para alavancar vendas de liquidação de janeiro.

Na loja o gerente do local disse a equipe do JD1 Notícias, que não tinha informações a declarar e que não saberia dizer se a loja seguirá aberta ou fechará as portas.

Até o fechamento da matéria a assessoria de comunicação da Zara não respondeu os questionamentos.

Saiba Mais Oportunidade Shopping Bosque dos Ipês oferece 20 vagas de emprego em diversas áreas

Deixe seu Comentário

Leia Também