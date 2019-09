Indignado, homem faz vídeo para denunciar tapa-buracos feito com terra

Rauster Campitelli, com informações do 94 FM Dourados

Um morador da cidade de Dourados gravou um vídeo mostrando o serviço de tapa-buracos que estava sendo realizado no cruzamento das ruas 7 de Setembro e Cesário Domingues Perez, no Jardim Brasília. O problema relatado nas imagens é que a prefeitura estaria utilizando terra para tapar os buracos da via. Na gravação, um caminhão basculante despeja o material enquanto os operários o esparramam para preencher o buraco.

No vídeo, o homem que registra esse trabalho manifesta indignação e queixa-se do retorno obtido em serviços públicos frente aos impostos pagos pela população.

A qualidade do tapa-buracos executado em Dourados tem sido questionada até pelo MPE-MS (Ministério Público Estadual), que instaurou o Inquérito Civil 06.2017.00001095-3.

Como parte dessa investigação, o promotor de Justiça Etéocles Brito Mendonça Dias Júnior foi até a esquina das avenidas Hayel Bon Faker e Marcelino Pires, no dia 21 de março, apurar a qualidade dos serviços de tapa buracos e constatou a indignação de trabalhadores da região “quanto à qualidade do serviço prestado e apreensão quanto à sua durabilidade”.

Na ocasião, foram feitas fotos de trechos das ruas que recentemente haviam sido recuperados para comprovar a má qualidade e uma denúncia protocolada no MPE acusa improbidade administrativa relacionada à “realização de serviços por equipe não especializada de desprovida de equipamentos de proteção individual e instrumentos de trabalho adequados, além de possível dano ao erário consistente no desperdício de verbas públicas com realização de serviços ineficientes”.

Alvo de investigação que apura a falta de manutenção das ruas da cidade, a prefeitura de Dourados alegou à Promotoria de Justiça que já gastou R$ 861.174,84 mil com o tapa-buracos realizado por equipes próprias. No entanto, informações dos promotores de Justiça que atuam no caso apontam para má qualidade do serviço e há suspeita de prejuízo aos cofres municipais.

