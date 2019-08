Índios invadem propriedade e são retirados pela polícia

Um grupo de aproximadamente 15 indígenas, invadiram uma área particular na tarde desta quarta-feira (28), às margens da Perimetral Norte, dentro do perímetro urbano de Dourados.

A propriedade fica ao lado do Jardim Mônaco, região noroeste da cidade. De acordo com informações policiais, a área é protegida por seguranças contratados para evitar invasões. Os seguranças teriam tentado negociar a não invasão com os indígenas. Houve um princípio de confronto e os invasores teriam jogando produto inflamável e ateado fogo na vegetação.

Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar foi acionada e, em contato com um indígena identificado apenas como Murilo, foi informado de que o grupo veio de diversas regiões do estado, incluindo Miranda.

De acordo com a polícia não houve prisões. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar focos de incêndios no local.

