Indo ou voltando de viagem? BR-163 terá fluxo mais intenso à tarde

Chegando ao fim da Operação Páscoa 2024 que começou na última quinta (28), neste domingo, movimento ao longo dos mais de 845 quilômetros da BR 163-MS deve ser 39% mais intenso que nos dias comuns, de acordo com a CR MSVia, responsável pela operação junto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Neste domingo (31), o tráfego volta a ficar mais intenso das 15h às 19h, com média de 4,7 mil veículos por hora

Estimativa é que nos quatro dias de operação, tenham passado cerca de 202,8 mil veículos pela rodovia. Neste período, as equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) foram reforçadas com socorro médico e mecânico oferecidos 24h por dia.

Ações educativas de conscientização estão sendo realizadas por meio da distribuição de folhetos com dicas de segurança no trânsito. Entre os temas abordados estão: “Se beber, não dirija”, “Respeite os limites de velocidade”, “Só ultrapasse com segurança” e “Não use celular ao dirigir”.

Além disso, para reforçar ainda mais os cuidados com a segurança dos usuários, as equipes da Concessionária dão suporte às ações de fiscalização realizadas pela PRF/MS em pontos estratégicos, com uso de câmeras e recursos de monitoramento do Centro de Controle Operacional da CCR MSVia.

Mais de 80 viaturas estão à disposição dos usuários.

As Bases Operacionais são equipadas com sanitários, fraldários, estacionamentos, totem informativo e água potável, e estão instaladas nos seguintes locais: Mundo Novo (km 27,6 – Norte), Itaquiraí (km 80,9 – Sul), Naviraí (km 128,6 – Sul), Juti (km 179,6 – Norte), Caarapó (km 224,3 – Sul), Dourados (km 285,2 – Sul), Rio Brilhante (km 331,8 – Sul), Nova Alvorada (km 381,4 – Sul), Anhanduí (km 427,1 – Norte), Campo Grande (km 478,5 – Norte), Jaraguari (km 534,6 – Sul), Bandeirantes (km 577,9 – Norte), São Gabriel do Oeste (km 629,1 – Norte), Rio Verde de Mato Grosso (km 678,1 – Norte), Coxim (km 740,7 – Sul), Pedro Gomes km 778,4 – Sul), Sonora (km 822,2 – Norte).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também