Inep adia a divulgaÃ§Ã£o do resultado do Revalida 2022/2

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) adiou para o dia 24 de março a divulgação do resultado definitivo da prova de habilidades clínicas do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2022/2.

A nova data foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (16), e segundo o Inep, a mudança visa contemplar ajustes no padrão esperado de procedimentos (PEP) definitivo, que será disponibilizado na mesma data.

Com a alteração, o período de indicação da universidade pública revalidadora do diploma, que deveria começar a partir desta sexta-feira (17), só terá início a partir do dia 27.

