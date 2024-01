INEP divulga edital da 1ª etapa do Revalida 2024

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) divulgou hoje, 17 de janeiro, o edital da primeira edição do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Ensino Superior Estrangeira, conhecido como Revalida INEP 2024.1, por meio do Diário Oficial da União.

Os interessados em participar do processo podem realizar suas inscrições no Sistema Revalida entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro de 2024. Para garantir a participação, é necessário preencher as informações solicitadas, enviar a documentação conforme edital e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$410,00.

A primeira etapa do Revalida 2024.1 está marcada para o dia 17 de março deste ano e será realizada em diversas cidades do país, incluindo Campo Grande/MS, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Curitiba/PR, Porto Alegre/RS, Porto Velho/RO, Recife/PE, Rio Branco/AC, Salvador/BA e São Paulo/SP.

O exame é composto por duas etapas. Na primeira etapa, os participantes enfrentarão a prova objetiva (P1), contendo 100 questões de múltipla escolha, e a prova discursiva (P2), com 5 questões discursivas. A segunda etapa, que terá seu edital divulgado posteriormente, consistirá em uma prova de habilidades clínicas com dez estações, abrangendo as áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, e Medicina da Família e Comunidade.

Cada estação da segunda etapa pontuará os candidatos em até 10 pontos, totalizando 100 pontos máximos. A aprovação nas duas etapas é fundamental para a validação do diploma de medicina obtido no exterior.

Após esse processo, os aprovados devem escolher uma universidade participante para validar seu diploma, desde que seja do mesmo nível e área do curso cursado no exterior.

Para mais detalhes sobre o processo e o cronograma completo, consulte o edital publicado no link: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-2-de-16-de-janeiro-de-2024-538047724

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também