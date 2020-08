Infectologista diz que contaminação de frango por Covid-19 "é pouco provável"

Sarah Chaves, com informações do G1

Após a prefeitura de Shenzhen, cidade da China anunciar nesta quinta-feira (13) que detectou traços do novo coronavírus na superfície de pacote de frango importados do Brasil, o frigorífico Aurora em Santa Catarina responsável pelo lote, afirmou a mercadoria leva 40 dias para chegar à China.

De acordo com o G1, infectologistas afirmaram que é pouco provável que o pacote do frango tenha sido contaminado no Brasil. "Não existe comprovação científica que, mesmo estando congelado, o vírus poderia sobreviver na superfície tanto tempo", explica o infectologista Marcelo Otsuba.

"Por isso, é muito pouco provável que o produto tenha sido contaminado no Brasil. O mais provável é que a contaminação tenha ocorrido no final, já na China, depois de ser manipulado por alguém contaminado", afirma Otsuba.

Caso tenha conseguido viajar na superfície por tanto tempo, a infectologista do Hospital Emílio Ribas, Ana Freitas Ribeiro, aponta que o pacote pode ter sido contaminado em qualquer momento da viagem.

"Pode ter sido contaminado no Brasil, se alguém infectado manipulou o pacote sem luvas, sem máscara ou tenha espirrado nele, assim como pode ter sido contaminado quando chegou na China", diz Ribeiro.

A microbiologista Natália Pasternak explica que, a contaminação do pacote pode ter acontecido em qualquer momento no transporte, inclusive no manuseio da chegada.

"O vírus pode permanecer viável congelado a -20°C, provavelmente por tempo prolongado. Se for a -4°C, temperatura de geladeira, deve ser só alguns dias. E precisa avaliar as condições do transporte também. Então para saber se o vírus está viável ou não, temos que testar", disse.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) comentou que a notícia não deve causar pânico na população. "Não devemos criar a impressão de que há problema com nossa cadeia alimentar", disse o diretor de emergências da OMS, Michael Ryan.

