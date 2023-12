Inflação deve encerrar o ano em 4,6%

O Banco Central (BC) divulgou nesta quinta-feira (21) seu relatório de inflação do terceiro trimestre deste ano, e a previsão é que a inflação do país, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), deve-se encerrar em 4,6%.

O relatório ainda apontou que a chance de que o índice estoure a meta, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em 3,25%, podendo oscilar entre 1,75% e 4,75%, caiu de 67% para 17%.

“Em termos de probabilidades estimadas de a inflação ultrapassar os limites do intervalo de tolerância, destaca-se, no cenário de referência, a redução significativa da probabilidade de a inflação ficar acima do limite superior da meta para 2023 (4,75%) que passou de cerca de 67% no relatório anterior para 17% neste relatório. Essa alteração reflete a queda na projeção para 2023 (de 5,0% para 4,6%) e a redução da incerteza associada a um horizonte mais curto de projeção”, explicou o BC no relatório.

O relatório ainda cita a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de reduzir a taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual, para 11,75% ao ano.

