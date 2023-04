Influencer divide opiniões ao reclamar de pensão de R$ 17 mil da filha; veja

Mãe de uma bebê de 8 meses, a influencer Amanda Campello gerou polêmica entre os internautas ao expor que a pensão de mais de R$ 17 mil mensais que recebe do Youtuber Sharkão, não é suficiente para arcar com os gastos.



Após ser criticada, inclusive pelo ex, que a acusa de gastos indevidos, ela voltou a usar sua rede social para detalhar os custos que tem.



"Ele mando o dinheiro, que não dá para as contas fixas, não dá para as contas básicas. Eu não tenho livre arbítrio para administrar o dinheiro que chega, pois com esse dinheiro, já pago o meu aluguel, a minha funcionária, que não é babá, é funcionária da casa, conta de energia, de água...", explicou ela, que ainda ressaltou que está em dívida.



"A conta de água deste mês eu não consegui pagar, o gás do mês passado, eu não consegui pagar porque não sobra dinheiro. Não sobrou para fralda, fruta, brinquedo, para roupa. Não gastei um real comigo", continuou.



"As pessoas falam, 'vai morar em apartamento de mil reais'. Primeiro ponto, se eu fosse morar em um apartamento de R$ 15 mil, ele não continuaria mandando os R$ 15 mil. Ele mandaria o valor do aluguel, mais os das contas fixas. A qualidade de vida da minha filha tem que ser a mesma do genitor", finalizou



Na ocasião, ela disse que estava se sacrificando para poder dar o básico para a filha.



O youtuber Sharkão, então, rebateu dizendo que não gosta de expor seus problemas pessoais na web, mas que estava surpreso que a pensão de R$ 17.300, que pagou no último mês, não seja suficiente para comprar fruta.



"É inacreditável dizer que falta para o básico, falta para comprar fruta, mesmo eu enviando 17.300 reais esse mês. Imagina você, se você recebesse R$ 17.300 conseguiria comprar fruta para uma neném de oito meses? Faltaria para o básico?", questionou ele.

Conforme a Lei vigente, o valor da pensão deve ser equivalente a 30% do salário do genitor, com exceções que ficam a cargo do juíz.

