Influencer PC Siqueira é encontrado morto em seu apartamento, em SP

O Youtuber Paulo Cezar Goulart Siqueira, mais conhecido como PC Siqueira, de 37 anos, foi encontrado morto, nesta quarta-feira (27), em seu apartamento na Zona Sul de São Paulo.

PC Siqueira ganhou conhecimento nacional em 2010, quando passou a fazer vídeos no seu vlog “Mas poxa vida”, em que falava sobre diversos temas do mundo e sobre sua própria vida. Aos seguidores, ele deixava claro que sofria de depressão, ansiedade e síndrome do pânico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já havia sido acionado e, ao chegar no local, se deparou com Siqueira já morto. A Polícia Militar chegou ao local por volta das 17h53 (horário de Brasília) e confirmou a morte.

Ainda não se sabe mais informações sobre a morte e o caso seguirá sendo investigado pelo 11° Distrito Policial de Santo Amaro.

Deixe seu Comentário

Leia Também