Influenciadora Maria Berklian, a "Rainha do Brasil", morre aos 86 anos

Maria Berklian, influenciadora digital conhecida nas redes sociais como a "Rainha do Brasil", faleceu aos 86 anos.

A informação foi confirmada pela Igreja Apostólica Armênia do Brasil, da qual Maria era membro ativa. A causa da morte não foi divulgada.

Em maio deste ano, Maria havia sido hospitalizada devido a complicações causadas por influenza e pneumonia.

Maria Berklian conquistou mais de 2,5 milhões de seguidores no TikTok ao viralizar com vídeos em que mostrava seus passeios por lojas de grife, adquirindo itens de luxo e destacando promoções e descontos em produtos caros.

Seu estilo de vida e gastos elevados lhe renderam o apelido de "Rainha do Brasil" nas redes sociais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também