Menu
Menu Busca segunda, 11 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Influenciadora Maria Berklian, a "Rainha do Brasil", morre aos 86 anos

A criadora de conteúdo viralizou no TikTok com vídeos de compras de luxo

11 agosto 2025 - 17h40Carla Andréa

Maria Berklian, influenciadora digital conhecida nas redes sociais como a "Rainha do Brasil", faleceu aos 86 anos.

A informação foi confirmada pela Igreja Apostólica Armênia do Brasil, da qual Maria era membro ativa. A causa da morte não foi divulgada.

Em maio deste ano, Maria havia sido hospitalizada devido a complicações causadas por influenza e pneumonia.

Maria Berklian conquistou mais de 2,5 milhões de seguidores no TikTok ao viralizar com vídeos em que mostrava seus passeios por lojas de grife, adquirindo itens de luxo e destacando promoções e descontos em produtos caros.

Seu estilo de vida e gastos elevados lhe renderam o apelido de "Rainha do Brasil" nas redes sociais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Demi Lovato e Joe Jonas revivem sucessos de Camp Rock em show dos Jonas Brothers
Geral
Demi Lovato e Joe Jonas revivem sucessos de Camp Rock em show dos Jonas Brothers
Pavilhão Nacional -
Brasil
Hasteamento da bandeira nacional passa a ser rotina diária no Palácio da Justiça
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MPMS investiga pagamentos de gratificações na Câmara de Ribas do Rio Pardo
Conselho Federal da OAB, em Brasília -
Brasil
OAB destaca defesa da democracia em mensagem pelo Dia do Advogado
Centro de Sustentabilidade da Fiems
Geral
Fiems conquista Selo Prata do GHG Protocol por transparência na descarbonização
Gerolina da Silva Alves (PSDB) -
Interior
Acordo entre prefeita de Água Clara e MPMS encerra investigação por autopromoção
Leandro Ferreira Luiz Fedossi -
Interior
TCE pressiona prefeito de Nova Andradina a cobrar dívida de ex-vereador
Unei Dom Bosco -
Justiça
Defensoria pede na Justiça água quente para banho de internos da Unei na Capital
Foto: Ascom Detran
Geral
Estado inaugura primeira Agência Integrada no Comper Itanhangá
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MP investiga contratação direta de empresa por R$ 840 mil em Glória de Dourados

Mais Lidas

Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas
Moradores devem comparecer ao Pátio Central Shopping nos próximos dias 11 e 12
Cidade
Mais 400 pessoas são convocadas para o Programa de Locação Social na Capital
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança