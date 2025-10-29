Menu
Menu Busca quarta, 29 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Inovação, sustentabilidade e educação são temas centrais do XV ENEOESTE 2025

Evento em Campo Grande reunirá economistas, lideranças e especialistas de todo o país

29 outubro 2025 - 18h07Carla Andréa

Nos dias 30 e 31 de outubro, Campo Grande será palco do XV Encontro de Economistas do Centro-Oeste (ENEOESTE 2025), evento que propõe um amplo debate sobre inovação, sustentabilidade e educação como pilares do futuro econômico da região.

Realizado no Senac Hub Academy, localizado na Rua Francisco Cândido Xavier, 75, o encontro traz como tema “Centro-Oeste e a Nova Fronteira do Desenvolvimento Econômico e Sustentável”, reunindo especialistas, representantes do setor público, empresários, acadêmicos e jovens economistas.

A programação do ENEOESTE é organizada pelos Conselhos Regionais de Economia de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, com apoio do Conselho Federal de Economia (Cofecon).

A expectativa é reunir mais de 600 participantes ao longo dos dois dias de evento, que contará com palestras magnas, mesas-redondas e painéis temáticos.

Centro-Oeste como protagonista da nova economia verde

A abertura do encontro, no dia 30, será marcada pela palestra magna “Centro-Oeste, Protagonista da Nova Economia Verde”, ministrada por Daniela de Cássia, especialista em Gestão Pública e Cidades Inteligentes.

Ex-prefeita de Monteiro Lobato (SP), Daniela implementou o Projeto CIE 2030, referência em sustentabilidade municipal, e hoje atua como Governance Officer e fundadora da Smart Solution, empresa de consultoria voltada à inovação e parcerias público-privadas.

Educação como motor de inclusão e transformação

Encerrando o evento, no dia 31, a palestra “Educação Básica Democratizada como Vetor de Desenvolvimento Individual, Social e Econômico do Centro-Oeste” será conduzida por Vânia Maria do Rego Silva Costa, especialista da FGV e consultora do Sebrae.

Com mais de 30 anos de experiência na área, Vânia é mestre em Gestão e Políticas Públicas Educacionais pela UnB e foi reconhecida pela Unesco como Referência Nacional em Gestão Escolar.

Programação diversificada e visão de futuro

Além das palestras magnas, o XV ENEOESTE trará debates sobre bioeconomia, energia limpa, cidades inteligentes, cooperativismo, reforma tributária e agro 5.0, integrando perspectivas econômicas, sociais e tecnológicas.

De acordo com o presidente do Corecon-MS, Diogo Costa da Silva, o evento simboliza um movimento de integração e construção coletiva entre os estados do Centro-Oeste.

“Estamos reunindo nomes que têm impacto direto na formulação de políticas públicas e no desenvolvimento regional. É um encontro que ultrapassa o campo técnico e busca resultados concretos na vida das pessoas”, afirma.

O presidente também destacou que o ENEOESTE é uma oportunidade de fortalecer o papel da economia regional no cenário nacional. 

Com transmissão ao vivo e ampla cobertura digital, o evento ampliará o alcance das discussões, conectando profissionais e estudantes de toda a região.

Serviço
XV ENEOESTE 2025 – Centro-Oeste e a Nova Fronteira do Desenvolvimento Econômico e Sustentável
Senac Hub Academy – Campo Grande 
30 e 31 de outubro de 2025
Inscrições e programação completa aqui

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

A iniciativa busca arrecadar recursos para a implantação dos transplantes renal e pancreático no Estado
Geral
Jantar com música regional vai arrecadar fundos para ampliar transplantes em MS
Fernando era muito conhecido no futsal
Geral
ALEMS apresenta moção de pesar pelo falecimento do técnico de futsal Fernando
Mortos na Operação Contenção / PMERJ E PCRJ -
Política
Direitos Humanos do governo Lula emite nota sobre megaoperação no Rio: "preocupação"
Projeto -
Cidade
Prefeitura vai gastar R$ 7,2 milhões para construir o Parque Cachoeiras do Céuzinho
Prêmio da Mega-Sena acumula e salta para R$ 7 milhões
Geral
Prêmio da Mega-Sena acumula e salta para R$ 7 milhões
A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade
Política
Câmara aprova projeto e falsificação de bebidas pode dar até 15 anos de prisão
Foto: Ilustrativa -
Política
Bagagem de até 23 kg volta a não ter custo em voos após aprovação da Câmara
STJ -
Justiça
STJ reverte condenação de segurança que furtou leite e fraldas para a filha
Sede do CNJ -
Justiça
CNJ promove mutirão de sessões para julgar processos de racismo e homicídios
Rodrigo Velloso Cabral, Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, Cleiton Serafim Gonçalves e Heber Carvalho da Fonseca -
Polícia
Governador do RJ anuncia promoção postumamente de policiais mortos em megaoperação

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Polícia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer