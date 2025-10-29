Inovação, sustentabilidade e educação são temas centrais do XV ENEOESTE 2025

Nos dias 30 e 31 de outubro, Campo Grande será palco do XV Encontro de Economistas do Centro-Oeste (ENEOESTE 2025), evento que propõe um amplo debate sobre inovação, sustentabilidade e educação como pilares do futuro econômico da região.

Realizado no Senac Hub Academy, localizado na Rua Francisco Cândido Xavier, 75, o encontro traz como tema “Centro-Oeste e a Nova Fronteira do Desenvolvimento Econômico e Sustentável”, reunindo especialistas, representantes do setor público, empresários, acadêmicos e jovens economistas.

A programação do ENEOESTE é organizada pelos Conselhos Regionais de Economia de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, com apoio do Conselho Federal de Economia (Cofecon).

A expectativa é reunir mais de 600 participantes ao longo dos dois dias de evento, que contará com palestras magnas, mesas-redondas e painéis temáticos.

Centro-Oeste como protagonista da nova economia verde

A abertura do encontro, no dia 30, será marcada pela palestra magna “Centro-Oeste, Protagonista da Nova Economia Verde”, ministrada por Daniela de Cássia, especialista em Gestão Pública e Cidades Inteligentes.

Ex-prefeita de Monteiro Lobato (SP), Daniela implementou o Projeto CIE 2030, referência em sustentabilidade municipal, e hoje atua como Governance Officer e fundadora da Smart Solution, empresa de consultoria voltada à inovação e parcerias público-privadas.

Educação como motor de inclusão e transformação

Encerrando o evento, no dia 31, a palestra “Educação Básica Democratizada como Vetor de Desenvolvimento Individual, Social e Econômico do Centro-Oeste” será conduzida por Vânia Maria do Rego Silva Costa, especialista da FGV e consultora do Sebrae.

Com mais de 30 anos de experiência na área, Vânia é mestre em Gestão e Políticas Públicas Educacionais pela UnB e foi reconhecida pela Unesco como Referência Nacional em Gestão Escolar.

Programação diversificada e visão de futuro

Além das palestras magnas, o XV ENEOESTE trará debates sobre bioeconomia, energia limpa, cidades inteligentes, cooperativismo, reforma tributária e agro 5.0, integrando perspectivas econômicas, sociais e tecnológicas.

De acordo com o presidente do Corecon-MS, Diogo Costa da Silva, o evento simboliza um movimento de integração e construção coletiva entre os estados do Centro-Oeste.

“Estamos reunindo nomes que têm impacto direto na formulação de políticas públicas e no desenvolvimento regional. É um encontro que ultrapassa o campo técnico e busca resultados concretos na vida das pessoas”, afirma.

O presidente também destacou que o ENEOESTE é uma oportunidade de fortalecer o papel da economia regional no cenário nacional.

Com transmissão ao vivo e ampla cobertura digital, o evento ampliará o alcance das discussões, conectando profissionais e estudantes de toda a região.

Serviço

XV ENEOESTE 2025 – Centro-Oeste e a Nova Fronteira do Desenvolvimento Econômico e Sustentável

Senac Hub Academy – Campo Grande

30 e 31 de outubro de 2025

Inscrições e programação completa aqui

