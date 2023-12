Insatisfeitos, moradores organizam protesto por asfalto na Rua Fidelo Mariano

Insatisfeitos com o projeto de pavimentação da Rua Fidelo Mariano de Almeida, moradores cobram asfalto em trecho da via, onde a água da chuva desce para a Rua Maria Luiza Moraes com a Rua Antonio João, no Jardim Oliveira II.



O gerente de RH, Rodrigo Lemos de 42 anos, criou uma página no Instagram, que já reúne mais de 1 mil seguidores, onde posta as reclamações referentes a falta de pavimentação em um trecho da rua Fidelo Mariano, trecho esse, que segundo o morador, “foi excluído do projeto original”.

Ao todo, mais de 20 ruas do Jardim Oliveira I e II passarão por drenagem e pavimentação, dentro do pacote de obras de R$ 10.037.602 milhões, executadas pela BTG Empreendimentos Locações e Serviços Eireli que venceu a licitação da Prefeitura em agosto de 2022.

“A Rua Fidelo Mariano na parte de baixo, onde fica a Emei Conjunto União, estava fora [do projeto], depois que a mídia veio, eles incluíram, porém, fomos atrás para saber e eles só incluiram a parte de baixo, mas não aceitamos que deixem esse pequeno trecho de fora”, contou Rodrigo ao JD1 Notícias.

Ilustração, indicada por Rodrigo Lemos, mostra quadra da Rua Fidelo Mariano em vermelho



Conforme o morador, o trecho da rua que ficará sem o asfalto, é equivalente a uma quadra, na frente da Igreja Batista União. “O vereador Ronilço foi pessoalmente na Sisep levar esse mapa do projeto, mas infelizmente fizeram descaso, alegando que essa rua é uma rua com custo alto, devido a drenagem pesada que teriam que fazer nela”.



Ele afirma que o ponto é crítico, pois a água da chuva desce e se acumula no trecho em frente a igreja e escorre para a Rua Maria Luiza Moraes com a Rua Antonio João, no Jardim Oliveira II. Por isso os moradores organizam um protesto no sábado (16) na rua, as 10h.

A fisioterapeuta, Bianca Castro de 43 anos, mora na rua há 15 anos e conta que nos dias de chuva a dificuldade para levar os filhos de 5 e 13 anos na escola é dobrada. "Eu achei que a rua seria asfaltada porque no primeiro mapa que foi divulgado a nossa rua tinha asfalto, aí quando chegou as máquinas aqui a gente começou a ter reuniões com os moradores da rua do bairro e ficamos sabendo que não seria asfaltada a nossa rua”, contou.

A fisiotepeuta relata que a rua é separada por um bosque e na parte de baixo, onde existe um posto de saúde e Emei, a via foi contempada com asfalto. “Do meio do bosque para cima não foi contemplada, então a nossa rua não foi inteira contemplada. Aqui a gente sofre vários problemas, depósito de lixo, que escoa do asfalto da rua de cima das casas de festas que existem aqui, com água da piscina, tudo tem buraco, tudo tem vala", alegou.



Resposta

Ao JD1, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), informou que algumas vias, como a Rua Fidelo Mariano de Almeida, não foram contempladas neste projeto por "exigir uma obra de drenagem pesada, cujo custo é elevado" e que a drenagem e pavimentação no bairro Jardim Oliveira está sendo executado dentro do cronograma.

"A administração municipal busca recursos para a pavimentação e drenagem do maior número possível de vias nos bairros da Capital, entre elas o Jardim Oliveira. O projeto de drenagem e pavimentação vai atender as seguintes ruas do Residencial Oliveira I e II: Rua Mogi Mirim, Rua João Rezek, Rua Manoel Augusto Brito, Rua Divino de Oliveira, Rua Pepino Guardiano, Rua Edelmira Nunes Oliveira, Rua Guilherme Satiro, Rua Beira Rio, Rua Cristino Martins, Rua Jurandir Santana Nogueira, Rua Miguel Abuhassan, Rua Travessa Rafael Giordano, Travessa Emílio Garcia Barbosa, Rua Lagoa Mandioré, Rua João Ferreira Lúcio e Rua Júlio Augusto Campos, Rua Engenheiro Orlando Oliveira, Rua Otorrino Oliveira, Rua Antonio Almeida, Rua Antônio João Escobar, Rua Saladino Nunes, Rua João Ribeiro Guimarães, Rua Marta Guimarães, Rua Tecia Campos, Rua Afonsa Silva Rosa, Rua Lindolfo Rosa, Rua Antonio Freitas, Rua Emília Nunes, Rua Maria Luiza Moraes, Rua Orlandina de Lima, Rua Maria Conceição e Rua Maria Giordano".

Deixe seu Comentário

Leia Também