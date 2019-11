Inscrição para Selo Resgata estão abertas

As empresas parceiras da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) podem se inscrever para o 3º Ciclo de Concessão do Selo Nacional de Responsabilidade Social pelo Trabalho no Sistema Prisional – Selo Resgata. O programa oferece trabalho para detentos, como forma de ressocialização.

As inscrições podem ser feitas através o site, Clique Aqui , e vão até 31 de janeiro de 2020.

O Selo Resgata é uma iniciativa promovida pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) para beneficiar empresas e órgãos públicos, com benefícios fiscais e trabalhistas, que contratam pessoas que estão cumprindo pena ou acabaram de sair.

Essa concessão é uma forma de incentivar e evidenciar essas empresas que ajudam na reintegração social e financeira dos detentos.

Para se candidatar, a empresa necessita: comprovar, em diferentes percentuais, a contratação de pessoas em privação de liberdade, internados, cumpridores de penas alternativas ou egressas do sistema prisional. Desenvolver iniciativas que contribuam para modificar a realidade socioeconômica dessas pessoas e proporcionar ambiente de trabalho salubre e compatível com as condições físicas do preso trabalhador.

Elaine Cecci, chefe da Divisão de Trabalho da Agepen, explicou a representatividade do Selo. “Às vezes, dependendo do negócio, exige-se um certificado em nível nacional, e esta é uma grande oportunidade”, comentou.

Em 2017, 112 instituições públicas e privadas foram certificadas em todo o Brasil, e sete em Mato Grosso do Sul. No ano passado, 198 empresas foram certificadas, com 10 sul-matogrossenses.

