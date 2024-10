Inscrições do Processo Seletivo de Estagiários e Residentes do MPMS vão até novembro

Sarah Chaves, com informações do MPMS

O II Processo Seletivo de Estagiários e Residentes do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS)está com inscrições abertas até o dia 27 de novembro de 2024. Os interessados devem acessar o site da Fapec e efetuar o pagamento da taxa até o dia 28 de novembro de 2024. O valor da inscrição vai de R$ 20,00 a R$ 80,00, de acordo com o nível de formação.

Os candidatos podem solicitar isenção da taxa de inscrição no site da FAPEC entre 16 e 27 de novembro de 2024.

Estão sendo oferecidas vagas para estudantes de ensino médio e superior, além de bacharéis e graduados em diversas áreas. As oportunidades incluem estágios para alunos do 1º e 2º anos do ensino médio e para estudantes de graduação em cursos como Administração, Direito, Engenharia, Comunicação, e Tecnologia da Informação, entre outros.

A carga horária para os estagiários de nível médio é de 20 horas semanais, com bolsa-auxílio de R$ 782,73. Para os estagiários de nível superior, a carga horária varia de 20 a 25 horas semanais, com bolsa de R$ 1.035,16.

Os residentes, que atuarão em diversas áreas de conhecimento, terão uma carga horária de 30 horas semanais, com bolsa de R$ 2.178,00.

As provas serão realizadas no dia 15 de dezembro de 2024 em várias cidades do estado, incluindo Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. As avaliações serão objetivas e discursivas, conforme a área de interesse do candidato.

Serviço:

Período de inscrições: 16 de outubro a 27 de novembro de 2024

Prova: 15 de dezembro de 2024

Inscrições: https://concurso.fapec.org /

Bolsa-auxílio: De R$ 782,73 a R$ 2.178,00

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também