Inscrições para adesão do Voucher Transportador devem começar em julho

O plano estadual “MS Qualifica” tem previsão de abrir as inscrições para o “Voucher Transportador” em julho com previsão de qualificar mil motoristas de cargas e ônibus e ainda conceder “custo zero” na inclusão das letras “D” e “E” na carteira de habilitação.

O “Voucher Transportador” foi aprovado na Assembleia Legislativa. “O próximo passo é a publicação de um decreto regulamentando e definindo as regras para seleção destes motoristas. Para isto vamos conversar com os sindicatos dos transportadores e o Sest Senat, pois além de seguir a lei, teremos regras que favoreçam o máximo a empregabilidade”, afirmou o secretário Executivo de Qualificação Profissional e Trabalho, Bruno Bastos.

A expectativa é que a abertura das inscrições (qualificação) seja a partir de julho. “Faremos o convênio jurídico com o Sest Senat e Detran-MS, para definição de repasse de recursos e nossa previsão é que em julho já tenha as inscrições disponíveis. Muitas pessoas estão interessadas em fazer a qualificação e entrar no mercado de trabalho”, completou Bastos.

O programa vai abrir mil vagas para motoristas participarem da qualificação e inclusão de novas letras na habilitação. Das mil vagas disponíveis, 850 serão para Campo Grande, 50 para Ribas e 20 para cada uma das demais cidades. Os cursos vão totalizar 107 horas, na chamada “Escola de Motoristas Profissionais”.

A criação do programa atende uma demanda do setor de transportes, já que muitas vagas para motoristas estão abertas, no entanto, faltam profissionais qualificados para preencher os cargos. “Nosso objetivo é não deixar nenhum sul-mato-grossense para trás. Por isso vamos promover a inclusão destas pessoas que estão à margem do processo, para gerar novos empregos e assim melhorar a renda da população. Isso passa pela qualificação profissional”, afirmou o governador.

O programa conduzido pela Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação)

