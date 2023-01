Inscrições para concurso da Receita Federal são prorrogadas até a próxima quarta

A Receita Federal decidiu prorrogar até o próxima quarta-feira dia 25, até às 16h, horário de Brasília, o prazo para inscrições do concurso para seleção de servidores.

São 699 vagas, sendo 469 para analista tributário e 230 para auditor fiscal, com remunerações de R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09, respectivamente. As inscrições se encerrariam na última quinta-feira, mas o governo federal publicou no dia um edital extra fixando novo prazo.

Os interessados deverão consultar o site da Fundação Getulio Vargas, responsável pela realização do certame. As inscrições custam R$ 115,00 para quem concorrer às vagas de analista e R$ 210,00 para auditor.

O candidato poderá emitir e pagar o Darf (documento de arrecadação) até o dia seguinte ao prazo final da inscrição, 26. A seleção será realizada em duas etapas, primeira prova objetiva com 140 questões alternativas, duas discursivas para auditores e uma para analistas.

Os aprovados farão curso de formação, que também terá caráter eliminatório.

Deixe seu Comentário

Leia Também