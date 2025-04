Inscrições para cursinhos gratuitos da UEMS terminam neste sábado

Os estudantes concluintes do Ensino Médio e comunidade geral que desejam prestar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibular, terão uma força extra na hora de estudar para as provas em 2025. Isso porque a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para o cursinho “Esquenta Vestibular”. A ação é viabilizada por meio da Proec (Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários).

Conforme o chefe da SEDES (Setor de Desenvolvimento Social e Sustentável), prof. Dr. Nataniel dos Santos Gomes, com aulas 100% gratuitas, o curso on-line tem por objetivo contribuir para ampliar o acesso dos estudantes às universidades, bem como promover a interação entre a comunidade e os cursos oferecidos pela UEMS.

“O cursinho tem por objetivo promover o nivelamento do conhecimento do aluno, contribuir para o ingresso de cada vez mais pessoas às universidades e principalmente permitir aos estudantes e às comunidades carentes, em diferentes cidades do estado, o acesso aos estudos de forma gratuita e de qualidade, para que possam se beneficiar do direito de acesso ao Ensino Superior e, consequentemente, de mobilidade social”, declarou.

As aulas remotas têm início no dia 24 de abril e serão realizadas às quintas e sextas-feiras, das 19 horas às 20h30. Os interessados devem se inscrever por meio do formulário disponibilizado no link https://forms.gle/cjMK85kb1JgAFUiX8 .

Aulas presenciais - Para os alunos de Nova Andradina, a UEMS vai disponibilizar aulas presenciais. As inscrições começam no dia 08 e terminam neste sábado, dia 19 de abril.

