Inscrições para curso de fotografia e edição terminam nesta quarta-feira

Quer aprender dicas de pós-produção da arte da fotografia de forma simples? O Curso de Fotografia: Iluminação, Edição e Redes Sociais terá atividades teóricas e práticas para os candidatos que se inscreverem nesta quarta-feira (3), às 10h, no link: https://bit.ly/cursodefotografiamis.

Serão 25 vagas para a modalidade presencial de forma gratuita.

A etapa apresenta a organização mais conhecida de iluminação: a de três pontos. Além disso, os participantes irão realizar atividades voltadas para a finalização de imagens utilizando o smartphone e, por fim, realizar um trabalho para as redes sociais.

Essa é a terceira parte do curso de foto da Fundação de Cultura, que foi dividido em três partes, e que são independentes. Cada parte do curso pode ser considerada uma oficina de fotografia.

Serviço:

Curso de Fotografia: Iluminação, Edição e Redes Sociais

Inscrições: 3 de maio de 2023, 10h

link: https://bit.ly/cursodefotografiamis

Período: 9, 10 e 11 de maio de 2023, das 14h às 16h30

Público-alvo: Pessoas a partir de 12 anos

Local: Museu da Imagem e do Som de MS, na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar

Informações: 3316-9178

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também