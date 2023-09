Inscrições para intérprete de Libras começam dia 11 de setembro

A Prefeitura Municipal de Campo Grande divulgou na última semana a abertura do processo seletivo simplificado, na função de tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais (Libras), em caráter de excepcional por prazo determinado de 12 meses.



As inscrições serão gratuitas e ficarão abertas, exclusivamente via internet, no site da Prefeitura Municipal: https://www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo/ nos dias 11 e 12 de setembro de 2023, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

O processo seletivo selecionará tradutor e intérprete de libras e mais quatro para cadastro reserva. O profissional irá ter carga horária de 40h semanais e remuneração de R$ 3.200.

A seleção do Processo Seletivo envolverá as seguintes etapas: 1ª etapa: Inscrição online (de caráter eliminatório); 2ª etapa: Prova de Títulos (de caráter eliminatório e classificatório), onde serão avaliados e quantificados os títulos entregues pelo candidato para comprovação da experiência, qualificação e aperfeiçoamento profissional na área de atuação, até o limite de 100 (cem) pontos.



As etapas do processo seletivo serão divulgadas através do Diário Oficial de Campo Grande, no endereço eletrônico: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas na edição de quarta-feira (6) do Diogrande, disponível no endereço eletrônico https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI4ODM0In0%3D.pdf

