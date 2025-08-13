Menu
Menu Busca quarta, 13 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Inscrições para o concurso da Polícia Civil terminam amanhã (14)

Os candidatos podem se registrar pelo site da banca organizadora

13 agosto 2025 - 10h36Sarah Chaves    atualizado em 13/08/2025 às 11h18
Foto: SADFoto: SAD  

A prorrogação das inscrições dos concursos públicos para Agente de Polícia Judiciária, Investigador e Escrivão da Polícia Civil e da Superintendência de Assistência Socioeducativa (SAS), para os cargos de agente de segurança socioeducativa e analista de medidas socioeducativas terminam nesta quinta-feira (14)

Os candidatos podem se registrar pelo site www.avalia.org.br. A extensão foi motivada por instabilidades no sistema, causadas pela alta demanda de candidatos.

São 400 vagas para provimento em cargo efetivo da categoria funcional de Agente de Polícia Judiciária, sendo 300 vagas na função de Investigador de Polícia Judiciária e 100 vagas na função de Escrivão de Polícia Judiciária. Deste total, 80 são para cotistas negros, 12 para indígenas e 20 destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD). Para analista de medidas socioeducativas são 20 vagas.

A SAD recomenda atenção às novas datas, inclusive para pagamento da taxa, envio de documentos para reserva de vagas, e publicações de listas preliminares e definitivas de inscritos.

Mais informações e cronograma atualizado: www.concursos.ms.gov.br.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Lavanderia contratada em Dourados é alvo de inquérito do MPF
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MPMS instaura investigação sobre contratação de professores em Miranda
Reestruturação do SENAI em MS pode levar ao fechamento da unidade de Corumbá
Geral
Reestruturação do SENAI em MS pode levar ao fechamento da unidade de Corumbá
Você viu? Tutora procura gata perdida no bairro Los Angeles
Geral
Você viu? Tutora procura gata perdida no bairro Los Angeles
Detento que matou colega de cela com "mata-leão" enfrenta julgamento nesta quarta
Justiça
Detento que matou colega de cela com "mata-leão" enfrenta julgamento nesta quarta
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 13/8/2024
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 13/8/2024
Noah Centineo viverá Rambo em prequela da franquia de Sylvester Stallone
Geral
Noah Centineo viverá Rambo em prequela da franquia de Sylvester Stallone
Homem que atirou no "amigo" após cobrança de dívida é condenado a 8 anos de prisão
Justiça
Homem que atirou no "amigo" após cobrança de dívida é condenado a 8 anos de prisão
TJMS lança edital para concurso de juiz substituto com salário de R$ 32 mil
Oportunidade
TJMS lança edital para concurso de juiz substituto com salário de R$ 32 mil
Edição da Marcha para Jesus 2023
Geral
Com maior adesão das igrejas, Marcha para Jesus 2026 deve atrair 30 mil pessoas

Mais Lidas

Polícia Civil vai apurar caso | Imagem ilustrativa
Interior
Filho vai buscar bebida e na volta encontra pai atropelado e morto em Cassilândia
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar
Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas