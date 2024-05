Inscrições para o concurso do Imasul encerram no dia 20 de maio

Faltam apenas alguns dias para o encerramento do prazo de inscrições para o concurso do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), são 99 vagas para 26 cargos de ensino médio e superior.

As vagas são divididas em nível superior para fiscais ambientais (40) e analistas ambientais (21), e para nível médio são: técnicos ambientais (10), técnicos em serviços ambientais (23) e guarda-parques (5).

As inscrições serão realizadas até as 23h59 do dia 20 de maio pelo site do Instituto Avalia, no endereço www.avalia.org.br. A taxa de Inscrição é de R$ 121,05, podendo ser isenta para candidatos que se enquadrarem em um dos sete requisitos listados no Edital.

O salário inicial para os cargos de nível médio é de R$ 2.886 a R$3.693,5 e de nível superior é de R$ 7.501,48.

O concurso oferece 40 vagas para Fiscal Ambiental, sendo 29 para ampla concorrência e 13 para cotistas. Para o cargo de Analista Ambiental são 21 vagas, das quais 15 se destinam a candidatos de ampla concorrência, quatro para cotas.

Já para os cargos que exigem a escolaridade de nível médio são 7 vagas técnico ambiental; para técnico em serviços ambientais são 16 vagas de ampla concorrência, 5 para cotistas; para guarda-parque são quatro vagas de ampla concorrência, uma para candidato negro.

Mais informações, estão disponíveis no portal https://www.avalia.org.br/concursos/status/inscricoes-abertas.

