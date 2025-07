Inscrições para o teste público das urnas vão até 18 de julho

O Teste Público de Segurança dos Sistemas Eleitorais 2025 acontece de 1º a 5 de dezembro, com o objetivo de fortalecer a transparência, a confiabilidade e a segurança dos sistemas de votação e apuração a serem utilizados nas Eleições Gerais de 2026. Já as inscrições para participar deste processo vão até 18 de julho.

As inscrições devem ser feitas por meio dapágina oficial do Teste Público da Urna 2025 , na qual também serão publicadas todas as informações, o calendário, os prazos e os resultados do evento. Poderão participar na condição de investigadora ou investigador, cidadãs e cidadãos brasileiros maiores de 18 anos, individualmente ou em grupo, mediante apresentação de documentação comprobatória.

O Teste Público ocorrerá em ambiente preparado e reservado, na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.



A participação no Teste é limitada a até 15 inscrições, individuais ou em grupo, e os grupos poderão ter até três participantes cada. Terá a inscrição selecionada a investigadora, o investigador ou o grupo que tiver pelo menos um plano de teste aprovado pela Comissão Reguladora.

A identificação de possíveis pontos que possam resultar no aprimoramento dos sistemas eleitorais abrangidos no Teste Público serão convocados a comparecer novamente à sede do TSE para reproduzir, em versão ajustada do sistema eleitoral, os mesmos testes que levaram às conclusões apresentadas.

Em 2016, o Teste da Urna passou a ser obrigatório e disciplinado pelaResolução do TSE nº 23.444, de 30 de abril de 2015. A norma prevê que os testes sejam realizados, preferencialmente, no ano anterior à eleição.



Os sistemas eleitorais e os respectivos componentes de software e hardware, objetos do Teste, são:

Sistema Gerenciador de Dados, Aplicativos e Interface com a Urna Eletrônica (Gedai-UE);

Software Básico da Urna Eletrônica, Software de Carga (SCUE), Gerenciador de Aplicativos (GAP), Software de Votação (VOTA), Recuperador de Dados (RED) e Sistema de Apuração (SA);

Sistemas Transportador, RecArquivos e InfoArquivos;

Subsistema de Instalação e Segurança (SIS) e KitJE-Connect;

Urnas modelo UE2022, com seus respectivosfirmwarese mídias eletrônicas;

Sistema de apoio às auditorias de autenticidade e integridade – Módulo (SAVP – Sorteio) e Módulo Votação (SAVP – Votação);

Sistema Verificador Pré/Pós-Eleição (VPP); e

Sistema Verificador de Integridade e Autenticidade de Sistemas Eleitorais (AVPART).

Teste Público da Urna em números

O primeiro Teste de Segurança foi realizado em 2009. A partir de então, ocorreram outros seis testes: em 2012, 2016, 2017, 2019, 2021 e 2023. Ao todo, 157 investigadoras e investigadores já participaram dos testes e 112 planos foram executados em 247 horas de planos executados.

