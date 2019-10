Inscrições para processo seletivo do IBGE encerram nesta terça

As incrições para as 2.658 vagas de ensino superior para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminam nesta terça-feira (15). São 1.343 vagas para coordenador censitário subárea e 1.315 vagas para agente censitário operacional, no qual 34 dessas vagas são para campo Grande. Os salários são de R$ 3.100 para coordenador e de R$ 1.700 para agente.

Das 34 vagas para Campo Grande o edital prevê para Coordenador Cansionário Subáreas (CCS) sete vagas sendo duas para pessoas com deficiência (PcD) e duas para pessoas pretas ou pardas (PPP). Já para o cargo de Agente censitário operacional são 27 vagas sendo duas de PcD e cinco para PPP.

Os candidatos a coordenador censitário subárea devem ter ainda Carteira Nacional de Habilitação definitiva ou provisória, dentro do prazo de validade, no mínimo para a categoria B.

O período máximo da contratação é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Os contratados terão direito aos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcionais.

As inscrições devem ser feitas de 25 de setembro a 15 de outubro pelo site https://fgvprojetos.fgv.br/concursos/ibgepss2019 . As taxas são de R$ 42,50 para agente e de R$ 58 para coordenador.

As provas estão previstas para 8 de dezembro e serão realizadas nos 1.031 municípios onde são oferecidas vagas para coordenador censitário. Para ambas as funções, as provas terão 60 questões objetivas, divididas em dois módulos, de conhecimentos básicos e específicos.

O resultado final está previsto para o dia 10 de janeiro de 2020. Acesse o edital do processo seletivo neste link .

